Шість ворожих дронів збили вночі над Черкащиною
Київ • УНН
Вночі над Черкаською областю було збито шість ворожих безпілотників. Обійшлося без жертв та руйнувань інфраструктури.
Уночі над Черкаською областю було збито шість ворожих безпілотників, обійшлося без жертв та руйнувань інфраструктури, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Знову тривоги через загрози з повітря. Усе ж, маємо втішні новини від наших оборонців. З ночі в небі над областю вони мінуснули шість ворожих БПЛА. Минулось без потерпілих і руйнацій інфраструктури
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