Шість ворожих дронів збили вночі над Черкащиною

Уночі над Черкаською областю було збито шість ворожих безпілотників, обійшлося без жертв та руйнувань інфраструктури, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Знову тривоги через загрози з повітря. Усе ж, маємо втішні новини від наших оборонців. З ночі в небі над областю вони мінуснули шість ворожих БПЛА. Минулось без потерпілих і руйнацій інфраструктури