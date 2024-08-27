Шесть вражеских дронов сбили ночью над Черкасской областью
Киев • УНН
Ночью над Черкасской областью было сбито шесть вражеских беспилотников. Обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры.
Ночью над Черкасской областью было сбито шесть вражеских беспилотников, обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры, сообщил во вторник председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, пишет УНН.
Опять тревоги из-за угрозы с воздуха. Все же, есть утешительные новости от наших защитников. С ночи в небе над областью они минусовали шесть вражеских БПЛА. Прошло без пострадавших и разрушений инфраструктуры
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