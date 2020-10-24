Шевченко визначився із заявкою збірної України на поєдинки у листопаді

До списку, який буде скорочено ближче до початку збору, увійшли 32 гравці, серед яких один дебютант — захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко.

Повністю склад збірної України має такий вигляд:

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (усі — "Шахтар"), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі — "Динамо"), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі — "Динамо"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — "Ференцварош", Угорщина), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Шахов (АЕК, Греція), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар"), Владислав Супряга ("Динамо").

Окрім того додамо, 11-го листопада "синьо-жовті" проведуть товариську зустріч із Польщею, 14-го у Лейпцигу в рамках Ліги націй зіграють із Німеччиною, а 17-го в Люцерні також у рамках даного турніру — зі Швейцарією.

Як повідомлялося раніше в УНН, збірна України піднялася у рейтингу ФІФА.