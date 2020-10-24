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Шевченко определился с заявкой сборной Украины на поединки в ноябре

Шевченко определился с заявкой сборной Украины на поединки в ноябре

Киев  •  УНН

 • 13484 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал расширенный список футболистов национальной команды, которых он вызывает для подготовки к матчам в ноябре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

В список, который будет сокращен ближе к началу сбора, вошли 32 игрока, среди которых один дебютант - защитник "Шахтера" Виктор Корниенко.

Полностью состав сборной Украины выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тимчик (все - "Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Юхим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Шахов (АЕК, Греция), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

Кроме того добавим, 11-го ноября "сине-желтые" проведут товарищескую встречу с Польшей, 14-го в Лейпциге в рамках Лиги наций сыграют с Германией, а 17-го в Люцерне также в рамках данного турнира - с Швейцарией.

Как сообщалось ранее в УНН, сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА.

Украинские Национальные Новости

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