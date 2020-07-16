Шевченко розповів про плани на посаді голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Кандидат на посаду голови Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що буде підтримувати політику НБУ, спрямовану на забезпечення макрофінансової стабільності банківської системи. Про це він заявив під час свого виступу у парламенті, передає кореспондент УНН.
"По-перше, безумовно, я підтримую політику НБУ, спрямовану на забезпечення макрофінансової стабільності банківської системи… По-друге, НБУ надалі буде продовжувати заходи щодо посилення фінансової стійкості банків. У тому числі, треба підсилити роботу з часткою проблемних кредитів у банківській системі, яка сьогодні становить 48%", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський вніс у ВР подання на призначення Шевченка головою НБУ.
Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР призначити на посаду голови Національного банку України Кирила Шевченка.