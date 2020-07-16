Шевченко розповів про плани на посаді голови НБУ

"По-перше, безумовно, я підтримую політику НБУ, спрямовану на забезпечення макрофінансової стабільності банківської системи… По-друге, НБУ надалі буде продовжувати заходи щодо посилення фінансової стійкості банків. У тому числі, треба підсилити роботу з часткою проблемних кредитів у банківській системі, яка сьогодні становить 48%", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський вніс у ВР подання на призначення Шевченка головою НБУ.

Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР призначити на посаду голови Національного банку України Кирила Шевченка.