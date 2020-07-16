Шевченко рассказал о планах на должности главы НБУ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 94055 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107591 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112455 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142772 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113868 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136708 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103199 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102713 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104969 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102237 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Шевченко рассказал о планах на должности главы НБУ

Шевченко рассказал о планах на должности главы НБУ

Киев  •  УНН

 • 22775 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Кандидат на должность главы Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что будет поддерживать политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы. Об этом он заявил во время своего выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.

"Во-первых, безусловно, я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы... Во-вторых, НБУ в дальнейшем будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. В том числе, надо усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%", - сказал Шевченко.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР представление на назначение Шевченко главой НБУ.

Сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР назначить на должность главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

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