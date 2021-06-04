Шевченко назвав причини слабкої реалізації збірної України

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Коучу сподобалися фізичні дані підопічних, але не реалізація моментів.

"Інформація щодо фізичного стану була позитивною. Так, команда трохи втомлена, але вона відпрацьовує до кінця. Не вистачає свіжості в реалізації. Сьогодні ми трохи опустили крайніх захисників, вони не так часто підключалися до атак. Ми вирішили прибрати небезпеку на флангах, адже раніше інколи створювався дисбаланс у кількості гравців, наша команда пропускала контратаки. Сьогодні ми впоралися із завданням, я залишився задоволеним діями лінії оборони", - підкреслив Шевченко.

Також наставник заявив, що Ярмоленко провів на полі 90 хвилин і в наступному спарингу має також відіграти повний поєдинок задля покращення форми перед стартом на Євро-2020.

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Шевченко оголосив фінальну заявку України на Євро-2020.