Шевченко назвал причины слабой реализации сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выигрыш "желто-синих" в спарринге с Северной Ирландией (1:0), сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
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Коучу понравились физические данные подопечных, но не реализация моментов.
“Информация про физическое состояние была положительной. Так, команда немного устала, но она отрабатывает до конца. Не хватает свежести в реализации. Сегодня мы немного опустили крайних защитников, они не так часто подключались к атакам. Мы решили убрать опасность на флангах, ведь раньше иногда создавался дисбаланс в количестве игроков, наша команда пропускала контратаки. Сегодня мы справились с задачей, я остался доволен действиями линии обороны”, — подчеркнул Шевченко.
Также наставник заявил, что Ярмоленко провел на поле 90 минут и в следующем спарринге имеет также сыграть полный поединок для улучшения формы перед стартом Евро-2020.
Напомним
Шевченко объявил финальную заявку Украины на Евро-2020.