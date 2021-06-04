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Шевченко назвал причины слабой реализации сборной Украины

Киев • УНН

 • 27420 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выигрыш "желто-синих" в спарринге с Северной Ирландией (1:0), сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Шевченко назвал причины слабой реализации сборной Украины

Цитата

Коучу понравились физические данные подопечных, но не реализация моментов.

“Информация про физическое состояние была положительной. Так, команда немного устала, но она отрабатывает до конца. Не хватает свежести в реализации. Сегодня мы немного опустили крайних защитников, они не так часто подключались к атакам. Мы решили убрать опасность на флангах, ведь раньше иногда создавался дисбаланс в количестве игроков, наша команда пропускала контратаки. Сегодня мы справились с задачей, я остался доволен действиями линии обороны”, — подчеркнул Шевченко.

Также наставник заявил, что Ярмоленко провел на поле 90 минут и в следующем спарринге имеет также сыграть полный поединок для улучшения формы перед стартом Евро-2020.

Напомним

Шевченко объявил финальную заявку Украины на Евро-2020.

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