Шевченко назвав найкращих футболістів усіх часів

“Яшин — це легенда, але я ніколи не бачив його, як він грав, мені важко судити. За нього голосували багато журналістів протягом багатьох років, і я думаю, це буде правильний вибір”, — розпочав Шевченко.

“У захисті точно Мальдіні, праворуч Кафу. Я грав з цими чудовими футболістами, Паоло і Кафу — це історія світового футболу. Нападник мені в пару? У мене була чудова кар’єра, я задоволений і здійснив усі свої мрії. Я думаю, що в історії були набагато краще футболісти. Правильно було б зупинити свій вибір на Мессі, Кріштіану Роналду, Роналдо, Марадоні, Пеле — це всі гравці, які однозначно зробили в футболі більше, ніж будь-хто”, — підкреслив Шевченко.

Нагадаємо, раніше Шевченко розповів про “легендарну якість” Дієго Марадони.

Як писав УНН, Ібрагімович побив бомбардирський рекорд Шевченка в “Мілані”.