Шевченко назвав найкращих футболістів усіх часів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Головний наставник національної команди України Андрій Шевченко розповів, кого вважає найкращими гравцями в історії футболу, передає УНН з посиланням на Youtube-канал “Денисов Time”.
“Яшин — це легенда, але я ніколи не бачив його, як він грав, мені важко судити. За нього голосували багато журналістів протягом багатьох років, і я думаю, це буде правильний вибір”, — розпочав Шевченко.
“У захисті точно Мальдіні, праворуч Кафу. Я грав з цими чудовими футболістами, Паоло і Кафу — це історія світового футболу. Нападник мені в пару? У мене була чудова кар’єра, я задоволений і здійснив усі свої мрії. Я думаю, що в історії були набагато краще футболісти. Правильно було б зупинити свій вибір на Мессі, Кріштіану Роналду, Роналдо, Марадоні, Пеле — це всі гравці, які однозначно зробили в футболі більше, ніж будь-хто”, — підкреслив Шевченко.
Нагадаємо, раніше Шевченко розповів про “легендарну якість” Дієго Марадони.
Як писав УНН, Ібрагімович побив бомбардирський рекорд Шевченка в “Мілані”.