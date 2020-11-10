Ібрагімович побив бомбардирський рекорд Шевченка в "Мілані"

“Мілан” приймав “Верону” (2:2) і зміг уникнути поразки в компенсований час завдяки голу Ібрагімовича, адже 39-річний футболіст замкнув ударом головою верхову передачу партнера.

Ветеран став автором досягнення при якому він забиває сім матчів поспіль. Попередній власник рекорду — українець Андрій Шевченко (6 матчів).

Зауважимо, що у поточному сезоні Ібрагімович провів 9 зустрічей за “Мілан” у всіх турнірах, в яких відзначився 9 забитими м’ячами і 2 результативними передачами. За 20 зустрічей, проведених в минулому сезоні за італійський клуб, на його рахунку 11 голів і 5 результативних передач.