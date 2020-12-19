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Шевченко назвал лучших футболистов всех времен

Киев • УНН

 • 16961 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Главный наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко рассказал, кого считает лучшими игроками в истории футбола, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал “Денисов Time”.

Шевченко назвал лучших футболистов всех времен

“Яшин — это легенда, но я никогда не видел его, как он играл, мне трудно судить. За него голосовали многие журналисты в течение многих лет, и я думаю, это будет правильный выбор”, — начал Шевченко.

“В защите точно Мальдини, справа Кафу. Я играл с этими замечательными футболистами, Паоло и Кафу — это история мирового футбола. Нападающий мне в пару? У меня была замечательная карьера, я доволен и совершил все свои мечты. Я думаю, что в истории были гораздо лучше футболисты. Правильно было бы остановить свой выбор на Месси, Криштиану Роналду, Роналдо, Марадоне, Пеле — это все игроки, которые однозначно сделали в футболе больше, чем кто-либо”, — подчеркнул Шевченко.

Напомним, ранее Шевченко рассказал о “легендарном качестве” Диего Марадоны.

Как писал УНН, Ибрагимович побил бомбардирский рекорд Шевченко в “Милане”.

Украинские Национальные Новости

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