Шевченко анонсував появу нових облич збірної у спарингу з Нігерією
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думками напередодні товариського поєдинку з Нігерією, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
“Дуже приємно приїхати до Дніпра. Останнього разу збірна грала тут 10 років тому і провела вдалий матч, обігравши англійців. Це був важкий поєдинок, дуже важливий. Ми обіграли хорошу команду. Теплі спогади як про сам матч, так і про прекрасну підтримку трибун”, — розпочав Шевченко.
За словами Шевченка, у складі збірної будуть зміни у порівнянні із матчем проти Литви.
“Як я вже сказав, нові обличчя на полі з’являться. Хтось вийде в старті, хтось — на заміну. Тренування дасть нам інформацію про стан футболістів, а сьогодні ми визначимося зі складом. Дамо шанс тим, хто грав менше”, — наголосив коуч.
Про причини вибору збірної Нігерії: “перш за все, зараз важко знайти в якості суперника європейську команду, тому що всі беруть участь у відбірному циклі. Дуже мало збірних, які в цей період не грають. Деякі між собою домовилися заздалегідь. Тому ми знайшли дуже хорошу команду, призера Кубку Африки-2019. Збірна Нігерії — фізично сильна, із хорошими виконавцями, більшість з яких грає в Англії. Тому поєдинок буде дуже цікавим”, — підсумував наставник.
Додамо також, матч Україна — Нігерія стартуватиме о 21:30.
Нагадаємо, капітан збірної Нігерії пропустить товариську гру з Україною.
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