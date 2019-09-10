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Шевченко анонсировал появление новых лиц сборной в спарринге с Нигерией

Шевченко анонсировал появление новых лиц сборной в спарринге с Нигерией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями накануне товарищеского поединка с Нигерией, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

“Очень приятно приехать в Днепр. Последний раз сборная играла здесь 10 лет назад и провела удачный матч, обыграв англичан. Это был тяжелый поединок, очень важный. Мы обыграли хорошую команду. Теплые воспоминания как о самом матче, так и о прекрасной поддержке трибун”, — начал Шевченко.

По словам Шевченко, в составе сборной будут изменения по сравнению с матчем против Литвы.

“Как я уже сказал, новые лица на поле появятся. Кто выйдет в старте, кто-то — на замену. Тренировка даст нам информацию о состоянии футболистов, а сегодня мы определимся с составом. Дадим шанс тем, кто играл меньше”, — отметил коуч.

О причинах выбора сборной Нигерии: “прежде всего, сейчас трудно найти в качестве соперника европейскую команду, потому что все участвуют в отборочном цикле. Очень мало сборных, которые в этот период не играют. Некоторые между собой договорились заранее. Поэтому мы нашли очень хорошую команду, призера Кубка Африки-2019. Сборная Нигерии — физически сильная, с хорошими исполнителями, большинство из которых играет в Англии. Поэтому поединок будет очень интересным”, — подытожил наставник.

Добавим также, матч Украина — Нигерия стартует в 21:30.

Напомним, капитан сборной Нигерии пропустит товарищескую игру с Украиной.

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