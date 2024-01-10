Дев'ятеро людей поранені внаслідок російських ударів по Харкову
Київ • УНН
Дев'ятеро людей отримали поранення в результаті російського удару по цивільному об'єкту в Харкові, що спричинив пожежу і зруйнував будівлю.
Щонайменше дев'ятеро людей поранені внаслідок російських ударів ввечері 10 січня. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб. Медики надають всю необхідну допомогу.
Контекст
10 січня ввечері у Харкові росіяни поцілили у цивільний об'єкт. Поруч із місцем прильоту на паркінгу спалахнули автомобілі. Туди вже виїхали усі відповідні служби. За попередньою інформацією, є руйнування будівлі.
росіяни атакували Харківщину: по обласному центру вдарили ракетами10.01.24, 22:39 • 25097 переглядiв