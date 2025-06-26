Shell відкинула чутки про поглинання конкурента BP

Shell Plc заявила, що не має наміру робити пропозицію про купівлю BP Plc, спростувавши повідомлення в середу про те, що вона веде активні переговори про придбання свого британського конкурента, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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"У відповідь на нещодавні спекуляції в ЗМІ Shell хоче прояснити, що вона не розглядала активно можливість зробити пропозицію про купівлю BP", - заявила компанія у четвер у своїй заяві.

Shell "не зверталася до BP і не вела з нею жодних переговорів щодо можливої ​​пропозиції", згідно із заявою у четвер. "Вона не має наміру робити пропозицію", - сказано у заяві.

Це оголошення означає, що Shell зобов’язана дотримуватися Кодексу про поглинання Великої Британії, який значною мірою забороняє їй подавати пропозицію протягом шести місяців, пише видання. Цей період, як вказано, може закінчитися достроково за обмеженої кількості винятків, у тому числі якщо BP отримає пропозицію від іншого претендента або запропонує новий підхід, або відбудеться "істотна зміна" обставин.

Зростає припущення, що BP, яка під сильним тиском після багатьох років поганої роботи і втручання великого акціонера-активіста, стане ціллю для поглинання. Її акції підскочили на торгах у США після того, як The Wall Street Journal повідомила, що вона веде переговори зі своїм більшим конкурентом.

Але Shell швидко відкинула повідомлення як "ринкову спекуляцію".

Доповнення

BP бореться з тривалим низьким рівнем прибутку, що значною мірою зумовлено стратегією чистого нуля, яку обрав колишній головний виконавчий директор Бернард Луні. Його наступник, Мюррей Очінклосс, оголосив про "перезавантаження" в лютому, яке включало повернення до нафти, скорочення викупу акцій та обіцянки продати активи.