Shell опровергла слухи о поглощении конкурента BP

Shell Plc заявила, что не намерена делать предложение о покупке BP Plc, опровергнув сообщение в среду о том, что она ведет активные переговоры о приобретении своего британского конкурента, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"В ответ на недавние спекуляции в СМИ Shell хочет прояснить, что она не рассматривала активно возможность сделать предложение о покупке BP", - заявила компания в четверг в своем заявлении.

Shell "не обращалась к BP и не вела с ней никаких переговоров относительно возможного предложения", согласно заявлению в четверг. "Она не намерена делать предложение", - говорится в заявлении.

Это объявление означает, что Shell обязана соблюдать Кодекс о поглощениях Великобритании, который в значительной степени запрещает ей подавать предложение в течение шести месяцев, пишет издание. Этот период, как указано, может закончиться досрочно при ограниченном количестве исключений, в том числе если BP получит предложение от другого претендента или предложит новый подход, или произойдет "существенное изменение" обстоятельств.

Растет предположение, что BP, которая находится под сильным давлением после многих лет плохой работы и вмешательства крупного акционера-активиста, станет целью для поглощения. Ее акции подскочили на торгах в США после того, как The Wall Street Journal сообщила, что она ведет переговоры со своим более крупным конкурентом.

Но Shell быстро отвергла сообщение как "рыночную спекуляцию".

Дополнение

BP борется с длительным низким уровнем прибыли, что в значительной степени обусловлено стратегией чистого нуля, которую выбрал бывший главный исполнительный директор Бернард Луни. Его преемник, Мюррей Очинклосс, объявил о "перезагрузке" в феврале, которое включало возвращение к нефти, сокращение выкупа акций и обещания продать активы.