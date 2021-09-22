Шефір назвав мету замаху на себе

Цитата:

“Все, що я можу сказати про свою думку — те, що замах було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади. Але треба розуміти, що Президент у нас - дуже вольова людина, його не залякати”, - сказав Шефір.

Деталі

Він також зазначив, що жодних конфліктів в президентській команді немає.

“Все що було до цього сказано — це все фейки”, — заявив він.

Контекст

Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра. У Національній поліції інформацію підтвердили - 22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники під Києвом була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранений водій.



Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.



За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.

Відкрито кримінальне провадження.