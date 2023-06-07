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шебекине у вогні після масованого обстрілу "Градами" - росЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. У російському шебекино, яке знаходиться у бєлгородській області, триває сильна пожежа після нібито масованого обстрілу ракетами "Град". Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

шебекине у вогні після масованого обстрілу "Градами" - росЗМІ

Деталі

За повідомленнями росЗМІ, найімовірніше, горить промзона, про обстріл якої раніше повідомляв голова бєлгородської області вячеслав гладков.

Раніше губернатор також писав, що понад 40 снарядів потрапили на територію промзони, ще 20 прилетіли в різні частини міста. За його словами, обстріл міста триває. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також, за попередніми даними, горить промзона, де виробляють лакофарбові матеріали, пластмаси, синтетичні смоли.

Доповнимо

Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних із білгородщини, якщо такі надходитимуть. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов 

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