шебекине у вогні після масованого обстрілу "Градами" - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У російському шебекино, яке знаходиться у бєлгородській області, триває сильна пожежа після нібито масованого обстрілу ракетами "Град". Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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За повідомленнями росЗМІ, найімовірніше, горить промзона, про обстріл якої раніше повідомляв голова бєлгородської області вячеслав гладков.
Раніше губернатор також писав, що понад 40 снарядів потрапили на територію промзони, ще 20 прилетіли в різні частини міста. За його словами, обстріл міста триває. За попередніми даними, постраждалих немає.
Також, за попередніми даними, горить промзона, де виробляють лакофарбові матеріали, пластмаси, синтетичні смоли.
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Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних із білгородщини, якщо такі надходитимуть. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов