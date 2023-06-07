шебекино в огне после массированного обстрела "Градами" - росСМИ

Детали

По сообщениям росСМИ, вероятнее всего, горит промзона, об обстреле которой ранее сообщал глава белгородской области вячеслав гладков.

Ранее губернатор также писал, что более 40 снарядов попали на территорию промзоны, еще 20 прилетели в разные части города. По его словам, обстрел города продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также, по предварительным данным, горит промзона, где производят лакокрасочные материалы, пластмассы, синтетические смолы.

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Украина в надлежащем порядке рассмотрит обращения об эвакуации гражданских с белгородщины, если таковые будут поступать. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов