Щоб була безпека і майбутнє - рф має припинити злочинну й неспровоковану агресію: Зеленський про жорстоку атаку на Харків
Київ • УНН
Президент України закликав зупинити російський терор для забезпечення безпеки та майбутнього. Зеленський подякував країнам, які допомагають захищати життя українців від ударів рф.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар рф по Харкову, наголосив - щоб була безпека і майбутнє - росія має припинити злочинну й неспровоковану агресію, передає УНН.
"Зараз на Генеральній Асамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього. Але треба просто зупинити терор. Щоб була безпека. Щоб було майбутнє. Щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила", - повідомив Зеленський.
Крім того, він подякував всім державам, усім лідерам, які допомагають захищати життя українців від російських ударів.
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