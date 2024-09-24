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Щоб була безпека і майбутнє - рф має припинити злочинну й неспровоковану агресію: Зеленський про жорстоку атаку на Харків

Київ • УНН

 • 14523 перегляди

Президент України закликав зупинити російський терор для забезпечення безпеки та майбутнього. Зеленський подякував країнам, які допомагають захищати життя українців від ударів рф.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар рф по Харкову, наголосив - щоб була безпека і майбутнє - росія має припинити злочинну й неспровоковану агресію, передає УНН.

"Зараз на Генеральній Асамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього. Але треба просто зупинити терор. Щоб була безпека. Щоб було майбутнє. Щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила", - повідомив Зеленський.

Крім того, він подякував всім державам, усім лідерам, які допомагають захищати життя українців від російських ударів.

Кількість постраждалих від атаки рф на Харків зросла до 2824.09.24, 17:42 • 13383 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
kharkivХарків

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