Чтобы была безопасность и будущее - рф должна прекратить преступную и неспровоцированную агрессию: Зеленский о жестокой атаке на Харьков
Киев • УНН
Президент Украины призвал остановить российский террор для обеспечения безопасности и будущего. Зеленский поблагодарил страны, которые помогают защищать жизни украинцев от ударов рф.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар рф по Харькову, подчеркнул - чтобы была безопасность и будущее - россия должна прекратить преступную и неспровоцированную агрессию, передает УНН.
"Сейчас на Генеральной Ассамблее ООН много говорят о коллективных усилиях ради безопасности и будущего. Но надо просто остановить террор. Чтобы была безопасность. Чтобы было будущее. Чтобы россия прекратила эту свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила", - сообщил Зеленский.
Кроме того, он поблагодарил все государства, всех лидеров, которые помогают защищать жизни украинцев от российских ударов.
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