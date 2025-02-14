Що принесе атмосферний фронт 15-16 лютого для України: синоптикиня розповіла

В Україні 15 і 16 лютого прогнозуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу, ожеледиця на дорогах і повернення морозів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає УНН.



В Україні - атмосферний фронт. Сьогодні (14 лютого - ред.) він принесе сніг на захід та північ України, ближче до ночі прийде і в центральну частину, а завтра, 15-го лютого, сніг та мокрий сніг очікується у центральних областях, у східній частині України та на півдні. Північ та захід у суботу опиняться вже в тилу цього атмосферного фронту. Завтра мокрий сніг може об'єднуватися із дощем на півдні та південному сході України через потепління - зазначила Діденко.

За її словами, атмосферний фронт 15 лютого принесе сніг і мокрий сніг у центральні, східні та південні області, місцями опади будуть сильними, з налипанням мокрого снігу та погіршенням видимості. Через вторгнення холодного повітря з півночі на дорогах утвориться ожеледиця, а вітер посилиться до рвучкого північно-західного.

Із 15-16 лютого в Україні знову очікується похолодання, тобто, відновляться морози. У Києві 15-го лютого без опадів, 16-го лютого - невеликий сніг. На дорогах ожеледиця! - зауважила Діденко.

Температура 15 лютого коливатиметься від -4 до -6°C, у ніч на 17 лютого похолодає до -10°C, вдень 16 лютого очікується близько -5°C. Холодна погода протримається весь наступний тиждень, а потепління можливе з 24 лютого.

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До Німеччини наближається циклон "Макс", який принесе опади. У країні також очікуються снігопади.

