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Что принесет атмосферный фронт 15-16 февраля для Украины: синоптик рассказала

Киев  •  УНН

 • 7174 просмотра

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15-16 февраля в Украине ожидаются осадки в виде снега с похолоданием до -10°C. Холодная погода продержится всю следующую неделю, а потепление возможно с 24 февраля.

В Украине 15 и 16 февраля прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица на дорогах и возвращение морозов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

В Украине - атмосферный фронт. Сегодня (14 февраля - ред.) он принесет снег на запад и север Украины, ближе к ночи придет и в центральную часть, а завтра, 15-го февраля, снег и мокрый снег ожидается в центральных областях, в восточной части Украины и на юге. Север и запад в субботу окажутся уже в тылу этого атмосферного фронта. Завтра мокрый снег может объединяться с дождем на юге и юго-востоке Украины из-за потепления

- отметила Диденко.

По ее словам, атмосферный фронт 15 февраля принесет снег и мокрый снег в центральные, восточные и южные области, местами осадки будут сильными, с налипанием мокрого снега и ухудшением видимости. Из-за вторжения холодного воздуха с севера на дорогах образуется гололедица, а ветер усилится до порывистого северо-западного.

С 15-16 февраля в Украине снова ожидается похолодание, то есть, возобновятся морозы. В Киеве 15-го февраля без осадков, 16-го февраля - небольшой снег. На дорогах гололедица!

- отметила Диденко.
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Температура 15 февраля будет колебаться от -4 до -6°C, в ночь на 17 февраля похолодает до -10°C, днем 16 февраля ожидается около -5°C. Холодная погода продержится всю следующую неделю, а потепление возможно с 24 февраля.

Напомним

К Германии приближается циклон "Макс", который принесет осадки. В стране также ожидаются снегопады.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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