Що буде з виплатами по пакунку малюка цього року - рішення уряду
Київ • УНН
Кабінет міністрів України продовжив дію пілотного проекту з монетизації "пакунку малюка" до кінця 2024 року та визначив Державну службу у справах дітей органом, відповідальним за виплату грошової компенсації.
Кабінет міністрів України продовжив реалізацію пілотного проєкту з монетизації "пакунку малюка" до кінця 2024 року та визначив Державну службу у справах дітей органом, відповідальним за виплату грошової компенсації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
"Внесено зміни до постанови КМУ... у частині продовження реалізації пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" до 31.12.2024, удосконалення механізму контролю за цільовим використанням коштів грошової компенсації та визначення Державної служби у справах дітей органом, відповідальним за виплату грошової компенсації", - написав Мельничук.
За його словами, внесено й зміни до урядової постанови у частині визначення Державної служби у справах дітей органом, відповідальним за реалізацію політики щодо надання "пакунка малюка".
"Внесено зміни до постанови КМУ... у частині використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Соціальний захист дітей та сімʼї", для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" та визначення Державної служби у справах дітей розпорядником таких коштів нижчого рівня", - зазначив Мельничук.
Окрім того, він повідомив, що визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 05.03.2022 N 204 "Про особливості призначення та використання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" на період введення воєнного стану".
Доповнення
Міністерство соціальної політики України оновило "пакунок малюка", вартість якого тепер становить 7689 гривень.
Понад 37 тисяч українських сімей отримали "пакунок малюка" у 2023 році. Найбільше послугою скористались батьки зі столиці та столичного регіону.