Что будет с выплатами по пакету малыша в этом году - решение правительства

Кабинет министров Украины продлил реализацию пилотного проекта по монетизации "пакета малыша" до конца 2024 года и определил Государственную службу по делам детей органом, ответственным за выплату денежной компенсации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

"Внесены изменения в постановление КМУ... в части продолжения реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" до 31.12.2024, совершенствование механизма контроля за целевым использованием средств денежной компенсации и определения Государственной службы по делам детей органом, ответственным за выплату денежной компенсации", - написал Мельничук.

По его словам, внесены и изменения в правительственное постановление в части определения Государственной службы по делам детей органом, ответственным за реализацию политики по предоставлению "пакета малыша".

"Внесены изменения в постановление КМУ... в части использования средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе "Социальная защита детей и семьи", для предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" и определения Государственной службы по делам детей распорядителем таких средств низшего уровня", - отметил Мельничук.

Кроме того, он сообщил, что признано утратившим силу постановление КМУ от 05.03.2022 N 204 "Об особенностях назначения и использования денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" на период введения военного положения".

Дополнение

Министерство социальной политики Украины обновило "пакет малыша", стоимость которого теперь составляет 7689 гривен.

Более 37 тысяч украинских семей получили "пакет малыша" в 2023 году. Больше всего услугой воспользовались родители из столицы и столичного региона.