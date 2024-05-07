Ще є можливість врятувати репутацію: Лубінець закликав Червоний Хрест виключити російські та білоруські відділення через порушення

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся у Женеві із Президенткою Міжнародної Федерації Червоного Хреста Кейт Форбс. Він закликав МФЧХ до конкретних кроків, аби федерація "врятувала" своє ім’я й репутацію, - а саме виключення російського та білоруського Червоного Хреста з міжнародної федерації, передає УНН.

Першочергово – питання призупинення членства російського Червоного Хреста (РЧХ) у федерації, а надалі – повністю його виключення з організації. Адже, як відомо, РЧХ здійснив низку дій, які не відповідають принципам організації. Переконаний, що настав час для ухвалення вольового рішення: не може РЧХ залишатися у складі федерації, якщо вони підіграють цілям агресора! Це – адвокація інтересів росіян! Наголосив, якщо не будуть вжиті відповідні заходи – залишаю за собою право розпочати кампанію інформування донорів МФЧХ щодо відсутності дієвої реакції федерації на порушення РЧХ принципів діяльності цієї організації