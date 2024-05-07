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Ще є можливість врятувати репутацію: Лубінець закликав Червоний Хрест виключити російські та білоруські відділення через порушення

Київ • УНН

 • 21814 перегляди

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав Міжнародну федерацію Червоного Хреста виключити російський та білоруський Червоний Хрест з організації через їхню причетність до російської агресії проти України та депортації українських дітей.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся у Женеві із Президенткою Міжнародної Федерації Червоного Хреста Кейт Форбс. Він закликав МФЧХ до конкретних кроків, аби федерація "врятувала" своє ім’я й репутацію, - а саме виключення російського та білоруського Червоного Хреста з міжнародної федерації, передає УНН.

Першочергово – питання призупинення членства російського Червоного Хреста (РЧХ) у федерації, а надалі – повністю його виключення з організації. Адже, як відомо, РЧХ здійснив низку дій, які не відповідають принципам організації. Переконаний, що настав час для ухвалення вольового рішення: не може РЧХ залишатися у складі федерації, якщо вони підіграють цілям агресора! Це – адвокація інтересів росіян! Наголосив, якщо не будуть вжиті відповідні заходи – залишаю за собою право розпочати кампанію інформування донорів МФЧХ щодо відсутності дієвої реакції федерації на порушення РЧХ принципів діяльності цієї організації 

- повідомив Лубінець.

Крім того, омбудсмен України порушив питання абсолютного виключення білоруського Червоного Хреста з федерації через причетність до депортації українських дітей. У зв'язку з цим висловив прохання, аби МФЧХ сприяла у верифікації українських дітей, які були вивезені до або через територію білорусі.

Червоний Хрест вирішив не припиняти роботу російського відділення попри порушення правил нейтралітету - ЗМІ 30.04.24, 07:22 • 21148 переглядiв

"Ще є можливість врятувати репутацію Червоного Хреста! Для цього від організації необхідні конкретні дії, які спрямовані на перемогу справедливості, а не на провокування нових злочинів!" - резюмував Лубінець.

Антоніна Туманова

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