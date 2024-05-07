Ще є можливість врятувати репутацію: Лубінець закликав Червоний Хрест виключити російські та білоруські відділення через порушення
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав Міжнародну федерацію Червоного Хреста виключити російський та білоруський Червоний Хрест з організації через їхню причетність до російської агресії проти України та депортації українських дітей.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся у Женеві із Президенткою Міжнародної Федерації Червоного Хреста Кейт Форбс. Він закликав МФЧХ до конкретних кроків, аби федерація "врятувала" своє ім’я й репутацію, - а саме виключення російського та білоруського Червоного Хреста з міжнародної федерації, передає УНН.
Першочергово – питання призупинення членства російського Червоного Хреста (РЧХ) у федерації, а надалі – повністю його виключення з організації. Адже, як відомо, РЧХ здійснив низку дій, які не відповідають принципам організації. Переконаний, що настав час для ухвалення вольового рішення: не може РЧХ залишатися у складі федерації, якщо вони підіграють цілям агресора! Це – адвокація інтересів росіян! Наголосив, якщо не будуть вжиті відповідні заходи – залишаю за собою право розпочати кампанію інформування донорів МФЧХ щодо відсутності дієвої реакції федерації на порушення РЧХ принципів діяльності цієї організації
Крім того, омбудсмен України порушив питання абсолютного виключення білоруського Червоного Хреста з федерації через причетність до депортації українських дітей. У зв'язку з цим висловив прохання, аби МФЧХ сприяла у верифікації українських дітей, які були вивезені до або через територію білорусі.
Червоний Хрест вирішив не припиняти роботу російського відділення попри порушення правил нейтралітету - ЗМІ 30.04.24, 07:22 • 21148 переглядiв
"Ще є можливість врятувати репутацію Червоного Хреста! Для цього від організації необхідні конкретні дії, які спрямовані на перемогу справедливості, а не на провокування нових злочинів!" - резюмував Лубінець.