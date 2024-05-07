Еще есть возможность спасти репутацию: Лубинец призвал Красный Крест исключить российские и белорусские отделения из-за нарушений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  52547 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  126376 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  106042 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  118535 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119583 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120311 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228680 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211840 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  207123 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  174110 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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6 мая 2024, 10:55  •  149871 просмотра
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30 апреля 2024, 14:32  •  418811 просмотра

Еще есть возможность спасти репутацию: Лубинец призвал Красный Крест исключить российские и белорусские отделения из-за нарушений

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал Международную федерацию Красного Креста исключить российский и белорусский Красный Крест из организации из-за их причастности к российской агрессии против Украины и депортации украинских детей.

Война •   •  10661 просмотра
Еще есть возможность спасти репутацию: Лубинец призвал Красный Крест исключить российские и белорусские отделения из-за нарушений

Почти 150 млн грн взятки для экс-главы Гослесагентства: дело передали в суд

Бывший глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины, по данным следствия, получил более 141 млн грн взяток от иностранных компаний за пролонгацию контрактов на поставку древесины в период с 2011 по 2014 годы, дело направлено в суд.

Криминал и ЧП •   •  8041 просмотра
Почти 150 млн грн взятки для экс-главы Гослесагентства: дело передали в суд

"Информация недостаточно обоснована": в Организации по запрету химоружия прокомментировали заявления об использовании россиянами ядовитых веществ

В Организации по запрещению химического оружия говорят, что Россия и Украина обвиняют друг друга в применении химического оружия, но информация предоставленная странами в ОЗХО является недостаточно обоснованной.

Война •   •  9114 просмотра
"Информация недостаточно обоснована": в Организации по запрету химоружия прокомментировали заявления об использовании россиянами ядовитых веществ

Туск призвал ЕС мобилизовать 100 миллиардов евро на оборону и создать общую систему ПВО

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский Союз мобилизовать не менее 100 миллиардов евро на оборону и создать общую систему противовоздушной обороны для противодействия российской агрессии.

Новости Мира •   •  6568 просмотра
Туск призвал ЕС мобилизовать 100 миллиардов евро на оборону и создать общую систему ПВО

Совет ЕС одобрил первый в истории ЕС закон о борьбе с насилием в отношении женщин

Совет ЕС одобрил первый в истории закон о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, который предусматривает суровое наказание для обидчиков и всестороннюю поддержку жертв по всему ЕС.

Новости Мира •   •  6689 просмотра
Совет ЕС одобрил первый в истории ЕС закон о борьбе с насилием в отношении женщин

Оккупанты нанесли два авиаудара по поселку на Запорожье: есть пострадавший

В результате двух авиаударов российских войск по поселку Камышеваха в Запорожской области был ранен человек и повреждены здания.

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Оккупанты нанесли два авиаудара по поселку на Запорожье: есть пострадавший

Нападение с ножом в больнице в Китае унесло жизни двух человек, 21 ранен

Два человека погибли и 21 получили ранения в результате нападения с ножом мужчины на больницу в провинции Юньнань, Китай.

Новости Мира •   •  7396 просмотра
Нападение с ножом в больнице в Китае унесло жизни двух человек, 21 ранен

Париж после вызова посла Франции в рф обвинил дипломатическую службу москвы в манипулировании информацией

Париж после вызова посла Франции в рф обвинил дипломатическую службу москвы в манипулировании информацией.

Новости Мира •   •  7018 просмотра
Париж после вызова посла Франции в рф обвинил дипломатическую службу москвы в манипулировании информацией

ЕС в рамках противодействия российскому "теневому флоту" собирается ввести ограничения в отношении 11 судов - Bloomberg

Европейский Союз предложил наложить ограничения на 11 судов, которые способствуют войне россии против Украины, в том числе запретить им заходить в порты ЕС, запретить европейским компаниям предоставлять услуги, а также ограничить страхование и техническую помощь.

Экономика •   •  10105 просмотра
ЕС в рамках противодействия российскому "теневому флоту" собирается ввести ограничения в отношении 11 судов - Bloomberg

В оккупации остается около 18% сельхозземель, но около 20 млн га используется для выращивания зерновых и масличных культур - Минагро

Около 20 миллионов гектаров земли сейчас используется для выращивания зерновых и масличных культур в Украине, из которых более 13 миллионов гектаров - это яровые культуры, посеянные весной, несмотря на то, что 15-18% сельскохозяйственных угодий остаются под временной оккупацией.

Война •   •  8665 просмотра
В оккупации остается около 18% сельхозземель, но около 20 млн га используется для выращивания зерновых и масличных культур - Минагро