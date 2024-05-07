Еще есть возможность спасти репутацию: Лубинец призвал Красный Крест исключить российские и белорусские отделения из-за нарушений

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился в Женеве с Президентом Международной Федерации Красного Креста Кейт Форбс. Он призвал МФКК к конкретным шагам, чтобы федерация "спасла" свое имя и репутацию, - исключению российского и белорусского Красного Креста из международной федерации, передает УНН.

В первую очередь - вопрос приостановления членства российского Красного Креста (РКК) в федерации, а в дальнейшем - полностью его исключения из организации. Ведь, как известно, РКК совершил ряд действий, которые не соответствуют принципам организации. Убежден, что пришло время для принятия волевого решения: не может РЧХ оставаться в составе федерации, если они подыгрывают целям агрессора! Это - адвокация интересов россиян! Подчеркнул, если не будут приняты соответствующие меры - оставляю за собой право начать кампанию информирования доноров МФЧХ об отсутствии действенной реакции федерации на нарушение РЧХ принципов деятельности этой организации - сообщил Лубинец.

Кроме того, омбудсмен Украины поднял вопрос абсолютного исключения белорусского Красного Креста из федерации из-за причастности к депортации украинских детей. В связи с этим выразил просьбу, чтобы МФКК способствовала в верификации украинских детей, которые были вывезены в или через территорию беларуси.

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"Еще есть возможность спасти репутацию Красного Креста! Для этого от организации необходимы конкретные действия, которые направлены на победу справедливости, а не на провоцирование новых преступлений!" - резюмировал Лубинец.