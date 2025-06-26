Ще двох юних українців вдалося повернути з окупації

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому ще двох українських підлітків, які тривалий час перебували під російською окупацією. Про це повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна, передає УНН.

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За її даними, один із хлопців, якому щойно виповнилося 18, відмовився приймати російські документи й, попри тиск, мріяв про повернення. Другий - 22-річний - провів майже половину життя в окупації.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA знову посилилися ще двоє українських підлітків, які протягом тривалого часу перебували під російською окупацією - ідеться у дописі.

Зарівна зазначає, що першому хлопцеві "щойно виповнилося 18".

Після того, як окупанти майже повністю зруйнували його село, він був змушений виїхати до росії. Там на ньому всі тисли, щоб він отримав російські документи, але хлопець відмовлявся, бо мав єдину мету повернутись – повернутися в Україну - розповідає радниця Президента.

Вона додала, що його шлях додому був складним, але сьогодні він уже вдома та отримує всю необхідну підтримку.

Іншому хлопцю - 22, і майже половину свого життя він провів в окупації. Його місто захопили ще у 2014 році, проте всі ці роки він хотів виїхати на підконтрольну територію України. Його шлях тривав понад півтора місяця, і перші слова після перетину кордону були: "Нарешті - рідна Україна - додала Зарівна.

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