Еще двух юных украинцев удалось вернуть из оккупации

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть домой еще двух украинских подростков, долгое время находившихся под российской оккупацией. Об этом сообщила советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривная, передает УНН.

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По ее данным, один из парней, которому только что исполнилось 18, отказался принимать российские документы и, несмотря на давление, мечтал о возвращении. Второй — 22-летний — провел почти половину жизни в оккупации.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA снова пополнились еще двое украинских подростков, которые в течение длительного времени находились под российской оккупацией - говорится в сообщении.

Заривная отмечает, что первому парню "только что исполнилось 18".

После того, как оккупанты почти полностью разрушили его село, он был вынужден выехать в Россию. Там на него все давили, чтобы он получил российские документы, но парень отказывался, потому что у него была единственная цель вернуться – вернуться в Украину - рассказывает советник Президента.

Она добавила, что его путь домой был сложным, но сегодня он уже дома и получает всю необходимую поддержку.

Другому парню — 22, и почти половину своей жизни он провел в оккупации. Его город захватили еще в 2014 году, однако все эти годы он хотел выехать на подконтрольную территорию Украины. Его путь длился более полутора месяцев, и первые слова после пересечения границы были: "Наконец-то — родная Украина - добавила Заривная.

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