Еще двух юных украинцев удалось вернуть из оккупации

$41.660.13
48.320.18
ukenru
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
16:34 • 25160 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
16:15 • 23532 просмотра
"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными
14:09 • 29129 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Эксклюзив
26 июня, 10:24 • 52545 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 129058 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
26 июня, 08:26 • 70302 просмотра
Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 158722 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
26 июня, 07:30 • 72052 просмотра
Что происходит с авиационной техникой после того, как она "отработала свое" – комментарии экспертов
26 июня, 06:55 • 63376 просмотра
Масштабный сбой "Резерв+" 26 июня: в Минобороны рассказали, когда ситуация стабилизируется
25 июня, 19:38 • 67248 просмотра
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
52%
750мм
Популярные новости
"Референдум" VOKS2025 Виктора Орбана: стало известно, сколько венгров против членства Украины в ЕС26 июня, 08:18 • 146791 просмотра
Саммит ЕС стартует в Брюсселе: Украина и оборона в центре внимания26 июня, 09:38 • 56150 просмотра
Нападение на офицера "Азова" Андрея Кориневича в Ивано-Франковске: появилась реакция МВД26 июня, 10:00 • 12067 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 42071 просмотра
Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу15:27 • 38632 просмотра
публикации
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
16:34 • 25179 просмотра
Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу15:27 • 38905 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 129084 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 158737 просмотра
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 142648 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 42287 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 87231 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 61621 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 69111 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой25 июня, 15:21 • 60863 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

Еще двух юных украинцев удалось вернуть из оккупации

Киев • УНН

 • 170 просмотра

В рамках инициативы Bring Kids Back UA возвращены двое украинских подростков из оккупации. Один из них, 18-летний, отказался от российских документов, а другой, 22-летний, провел почти половину жизни под оккупацией.

Еще двух юных украинцев удалось вернуть из оккупации

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть домой еще двух украинских подростков, долгое время находившихся под российской оккупацией. Об этом сообщила советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривная, передает УНН.

Детали

По ее данным, один из парней, которому только что исполнилось 18, отказался принимать российские документы и, несмотря на давление, мечтал о возвращении. Второй — 22-летний — провел почти половину жизни в оккупации.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA снова пополнились еще двое украинских подростков, которые в течение длительного времени находились под российской оккупацией 

- говорится в сообщении.

Заривная отмечает, что первому парню "только что исполнилось 18".

После того, как оккупанты почти полностью разрушили его село, он был вынужден выехать в Россию. Там на него все давили, чтобы он получил российские документы, но парень отказывался, потому что у него была единственная цель вернуться – вернуться в Украину 

- рассказывает советник Президента.

Она добавила, что его путь домой был сложным, но сегодня он уже дома и получает всю необходимую поддержку.

Другому парню — 22, и почти половину своей жизни он провел в оккупации. Его город захватили еще в 2014 году, однако все эти годы он хотел выехать на подконтрольную территорию Украины. Его путь длился более полутора месяцев, и первые слова после пересечения границы были: "Наконец-то — родная Украина 

- добавила Заривная.

Из россии после оккупации: в Киев удалось вернуть 17-летнего украинца25.06.25, 13:52 • 1922 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойна
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9