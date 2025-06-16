Ще два дні для реєстрації: майбутні магістри та аспіранти можуть встигнути
Київ • УНН
Вступники до магістратури та аспірантури мають можливість зареєструватися для участі у вступних випробуваннях 16 та 17 червня. До 26 липня учасники отримають запрошення.
Вступники до магістратури й аспірантури мають останній шанс зареєструватися для участі у випробуваннях – додатковий період триватиме лише 16 та 17 червня.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Деталі
В УЦОЯО повідомили, що "потенційні магістри й аспіранти, які не встигли зареєструватися для участі у вступних випробуваннях, матимуть змогу це зробити в додатковий період реєстрації – із 16 до 17 червня 2025 року".
Процедура подачі документів залишилася незмінною.
Реєстрацію осіб, які бажають узяти участь у ЄВІ / ЄФВВ / ЄВВ, здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти очно (за умови особистої присутності вступника) та/або дистанційно
В Українському центрі оцінювання якості освіти наголосили, що "у разі подання документів дистанційно, потенційним магістрам та аспірантам потрібно надіслати на електронну пошту приймальної комісії скановані копії реєстраційних документів і заповнити заяву-анкету, у якій зазначається інформація, необхідна для оформлення екзаменаційного листка".
Після успішної реєстрації "на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти буде створено інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань".
Доступ до неї здійснюватиметься за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому".
Додатково
Також стало відомо, що "до 26 липня (включно) зареєстровані учасники додаткової сесії отримають запрошення на своїх інформаційних сторінках "Кабінет учасника вступних випробувань"".
Вступні до магістратури й аспірантури: зареєстровано 93 тисячі людей, запрошення уже у кабінетах учасників12.06.25, 12:30 • 5128 переглядiв