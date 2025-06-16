Еще два дня для регистрации: будущие магистры и аспиранты могут успеть
Киев • УНН
Поступающие в магистратуру и аспирантуру имеют возможность зарегистрироваться для участия во вступительных испытаниях 16 и 17 июня. До 26 июля участники получат приглашение.
Поступающие в магистратуру и аспирантуру имеют последний шанс зарегистрироваться для участия в испытаниях – дополнительный период продлится только 16 и 17 июня.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
Детали
В УЦОКО сообщили, что "потенциальные магистры и аспиранты, которые не успели зарегистрироваться для участия во вступительных испытаниях, смогут это сделать в дополнительный период регистрации – с 16 по 17 июня 2025 года".
Процедура подачи документов осталась неизменной.
Регистрацию лиц, желающих принять участие в ЕВИ / ЕФВВ / ЕВВ, осуществляют приемные комиссии учреждений высшего образования очно (при условии личного присутствия поступающего) и/или дистанционно
В Украинском центре оценивания качества образования отметили, что "в случае подачи документов дистанционно, потенциальным магистрам и аспирантам нужно прислать на электронную почту приемной комиссии сканированные копии регистрационных документов и заполнить заявление-анкету, в которой указывается информация, необходимая для оформления экзаменационного листка".
После успешной регистрации "на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования будет создана информационная страница "Кабинет участника вступительных испытаний".
Доступ к ней будет осуществляться по номеру экзаменационного листка и PIN-коду, указанному в нем".
Дополнительно
Также стало известно, что "до 26 июля (включительно) зарегистрированные участники дополнительной сессии получат приглашения на своих информационных страницах "Кабинет участника вступительных испытаний"".
Вступительные в магистратуру и аспирантуру: зарегистрировано 93 тысячи человек, приглашения уже в кабинетах участников 12.06.25, 12:30 • 5122 просмотра