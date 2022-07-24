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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Шанхай проведе масове тестування на COVID-19

Шанхай проведе масове тестування на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Шанхай наказав жителям дев'яти районів міста пройти тести на COVID-19 протягом 26-28 липня. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Новий наказ послідував за кількома аналогічними на початку цього місяця.

У масштабах міста мешканці повинні проходити тестування не рідше одного разу на тиждень, щоб мати доступ до громадських місць та транспорту.

Додамо

У червні Шанхай скасував двомісячне блокування, але останні тижні щодня реєструвалися двозначні числа випадків COVID-19.

Китайські чиновники покладаються на повторювані раунди масового тестування для виявлення інфекцій, які вони швидко ізолюють, щоб запобігти подальшому поширенню, відповідно до стратегії Китаю, яка вимагає якнайшвидшого стримування кожного спалаху.

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