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Шанхай проведет массовое тестирование на COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Шанхай приказал жителям девяти районов города пройти тесты на COVID-19 в течение 26-28 июля. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Новый приказ последовал за несколькими аналогичными в начале этого месяца.

В масштабах города жители должны проходить тестирование не реже одного раза в неделю, чтобы получить доступ к общественным местам и транспорту.

Добавим

В июне Шанхай отменил двухмесячную блокировку, но последние недели ежедневно регистрировались двузначные числа случаев COVID-19.

Китайские чиновники полагаются на повторяющиеся раунды массового тестирования для выявления инфекций, которые они быстро изолируют, чтобы предотвратить дальнейшее распространение, согласно стратегии Китая, требующей скорейшего сдерживания каждой вспышки.

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