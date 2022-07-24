Шанхай проведет массовое тестирование на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Шанхай приказал жителям девяти районов города пройти тесты на COVID-19 в течение 26-28 июля. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Новый приказ последовал за несколькими аналогичными в начале этого месяца.
В масштабах города жители должны проходить тестирование не реже одного раза в неделю, чтобы получить доступ к общественным местам и транспорту.
Добавим
В июне Шанхай отменил двухмесячную блокировку, но последние недели ежедневно регистрировались двузначные числа случаев COVID-19.
Китайские чиновники полагаются на повторяющиеся раунды массового тестирования для выявления инфекций, которые они быстро изолируют, чтобы предотвратить дальнейшее распространение, согласно стратегии Китая, требующей скорейшего сдерживания каждой вспышки.
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