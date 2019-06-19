Шахти "Львіввугілля" повністю відновили роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні всі шахти ДП "Львіввугілля" у повному обсязі відновили роботу. Про це з посиланням на дані голови профспілкового осередку НПГУ шахта "Степова" Василя Семканича повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.
"Сьогодні, 19 червня, всі шахти ДП "Львіввугілля" у повному об’єм відновили роботу... Вчора, згідно з угодою, на підприємство надійшли 80 млн грн, фактично вирішене питання погашення боргів із заробітної плати гірникам за квітень. Як і обіцяли шахтарі, щойно кошти потрапили на рахунок ДП "Львіввугілля", вони приступили до роботи", - написав Волинець.
Також він повідомив, що 18 червня представники НПГУ відвідали Центральну збагачувальну фабрику та переконались, що домовленості виконуються, вугілля з копалень ДП "Львіввугілля" відвантажується.
"Наразі, за повідомленням голови РО НПГУ Віталія Оніжука, вирішується питання, яким чином заплатити шахтарям під час страйку", - зазначив Волинець.
Нагадаємо, раніше представник Президента у Кабміні Андрій Герус заявив, що вже фактично вирішене питання з виплатою заборгованості із зарплати шахтарям ДП “Львіввугілля” та “Волиньвугілля”.