Шахты "Львовугля" полностью возобновили работу

"Сегодня, 19 июня, все шахты ГП "Львовуголь" в полном объем возобновили работу... Вчера, согласно договору, на предприятие поступили 80 млн грн, фактически решен вопрос погашения долгов по заработной плате горнякам за апрель. Как и обещали шахтеры, как только средства попали на счет ГП "Львовуголь", они приступили к работе", - написал Волынец.

Также он сообщил, что 18 июня представители НПГУ посетили Центральную обогатительную фабрику и убедились, что договоренности выполняются, уголь с шахт ГП "Львовуголь" отгружается.

"Сейчас, по сообщению председателя РЯ НПГУ Виталия Онижука, решается вопрос, каким образом заплатить шахтерам во время забастовки", - отметил Волынец.

Напомним, ранее представитель Президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что уже фактически решен вопрос с выплатой задолженности по зарплате шахтерам ГП "Львовуголь" и "Волыньуголь".