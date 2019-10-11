Шахтарі пікетують під Луганською ВЦА через борги по зарплаті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогодні зранку шахтарі трьох копалень влаштували пікет під Луганською обласною військово-цивільною адміністрацію через заборгованість по зарплаті. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні зранку шахтарі копалень "Гірська", "Карбоніт" та "Тошківська" ДП "Первомайськвугілля" на кількох автобусах та маршрутках вирушили до Сєверодонецька, де зараз пікетують Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію. Гірники вимагають погашення заборгованості із зарплати", - написав Волинець.
За його словами, загалом по об’єднанню не розрахувалися із працівниками на загальну суму 135 мільйонів гривень.
"Не набагато менший борг на ДП "Лисичанськвугілля" - 120 мільйонів гривень. Гірники тамтешніх шахт також долучилися до пікетування Луганської обласної військово-цивільної адміністрації", - зазначив голова профспілки.
Він також додав, що наразі гірники перебувають на перемовинах з головою Луганської ОДА.
Нагадаємо, Кабмін планує зібратися 12 жовтня для рішення щодо заборгованості по зарплатах шахтарям.