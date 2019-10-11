Шахтеры пикетируют под Луганской ВГА из-за долгов по зарплате
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня утром шахтеры трех рудников устроили пикет под Луганской областной военно-гражданской администрации из-за задолженности по зарплате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня утром шахтеры шахт "Горная", "Карбонит" и "Тошковская" ГП "Первомайскуголь" на нескольких автобусах и маршрутках отправились в Северодонецк, где пикетируют Луганскую областную военно-гражданскую администрацию. Горняки требуют погашения задолженности по зарплате", - написал Волынец.
По его словам, в целом по объединению не рассчитались с работниками на общую сумму 135 миллионов гривен.
"Не намного меньше долг на ГП "Лисичанскуголь" - 120 миллионов гривен. Горняки местных шахт также присоединились к пикетированию Луганской областной военно-гражданской администрации", - отметил глава профсоюза.
Он также добавил, что пока горняки находятся на переговорах с главой Луганской ОГА.
Напомним, Кабмин планирует собраться 12 октября для решения относительно задолженности по зарплатам шахтерам.