Кабмін планує зібратись 12 жовтня для рішення щодо заборгованості по зарплатах шахтарям
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Кабінет міністрів планує провести ще одне засідання в суботу, 12 жовтня, на якому розгляне питання по змінах у бюджеті для погашення заборгованості по зарплатах шахтарям. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
"Ми сьогодні в уряді домовились про останні бюрократичні приготування і на суботу плануємо ще одне засідання уряду, щоб остаточно затвердити рішення про зміни до Державного бюджету, які дозволять розрахуватись із шахтарями по заробітних платах", - зазначив прем'єр.
За його словами, вже на початку наступного тижня відповідні зміни до бюджету будуть внесені до парламенту, тож гірники зможуть отримати гроші вже найближчим часом.
При цьому він додав, що в Україні є збиткові шахти, працівники яких не можуть бути залишені без зарплат, а паралельно з погашенням заборгованості по зарплатах шахтарям уряд буде намагатись вирішити питання збитковості шахт у цілому.
Нагадаємо, 12 серпня гірники шахти “Україна” в Донецькій області приєдналися до шахтарів “Курахівської”, які з 8 серпня перекривають дорогу в районі села Новоселидівка, вимагаючи відшкодування боргів по заробітній платі.