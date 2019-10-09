Кабмин планирует собраться 12 октября для решения относительно задолженности по зарплатам шахтерам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Кабинет министров планирует провести еще одно заседание в субботу, 12 октября, на котором рассмотрит вопрос по изменениям в бюджете для погашения задолженности по зарплатам шахтерам. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня в правительстве договорились о последних бюрократических приготовлениях и на субботу планируем еще одно заседание правительства, чтобы окончательно принять решение об изменениях в Государственном бюджете, которые позволят рассчитаться с шахтерами по заработным платам", - отметил премьер.
По его словам, уже в начале следующей неделе соответствующие изменения в бюджет будут внесены в парламент, поэтому горняки смогут получить деньги в ближайшее время.
При этом он добавил, что в Украине есть убыточные шахты, работники которых не могут быть оставлены без зарплат, а параллельно с погашением задолженности по зарплатам шахтерам правительство будет пытаться решить вопрос убыточности шахт в целом.
Напомним, 12 августа горняки шахты "Украина" в Донецкой области присоединились к шахтерам "Кураховской", которые с 8 августа перекрывают дорогу в районе села Новоселидовка, требуя возмещения долгов по заработной плате.