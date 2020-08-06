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"Шахтар" здійснив ривок в оновленому рейтингу УЄФА

Київ • УНН

 • 14083 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Перемога над "Вольфсбургом" дозволила "Шахтарю" покращити знаходження в клубному рейтингу УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

У загальному доробку "гірників" стало 79 балів, що дозволило випередити одразу три колективи та перебратися на 15-те місце: "Рому" (79, за додатковими показниками), "Наполі" (77) і "Ліон" (77).

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У цьому сезоні "Шахтар" здобув 16 балів та займає 17-те місце.

Віце-чемпіон України "Динамо" зберіг 25-й рядок (55 балів), далі серед українських клубів йде "Зоря" – 115-та (12,5).

Додамо, що в топ-10 змін не відбулося – "Реал" перший, за ним "Атлетіко", "Барселона", "Баварія" і "Ювентус".

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