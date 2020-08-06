"Шахтер" совершил рывок в обновленном рейтинге УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Победа над "Вольфсбургом" позволила "Шахтеру" улучшить нахождения в клубном рейтинге УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В общем активе "горняков" стало 79 баллов, что позволило опередить сразу три коллектива и перебраться на 15-е место: "Рома" (79, по дополнительным показателям), "Наполи" (77) и "Лион" (77).
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В этом сезоне "Шахтер" одержал 16 баллов и занимает 17-е место.
Вице-чемпион Украины "Динамо" сохранил 25-ю строчку (55 баллов), далее среди украинских клубов идет "Заря" - 115-я (12,5).
Добавим, что в топ-10 изменений не произошло - "Реал" первый, за ним "Атлетико", "Барселона", "Бавария" и "Ювентус".