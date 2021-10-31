"Шахтар" завоював розгромну перемогу в чемпіонаті України

Деталі

У другому матчі 13 туру, як і в першому, хід подій на полі постійно змінювався, тож, як наслідок, і результат міг бути будь-яким. Зрозуміло, що “Шахтар” одразу захопив ініціативу й доволі швидко відкрив рахунок. Звиклу до контратак “Десну” такий розвиток ігрової ситуації шокував, і якийсь час здавалося, що чернігівці не розуміють, як вирівняти становище. Втім, після нової помилки центру захисту “гірників” “Десна” зрівняла рахунок і... не змогла його втримати й п’ять хвилин.

В таймі другому гості змушені були розкритись, однак вимушений ризик не пішов їм на користь — приймаюча команда почала забивати м’яч за м’ячем. Гра чернігівців остаточно вийшла з ладу, символом чого стали вражаючі помилки навіть найбільш досвідчених її виконавців. 4:1 — “Шахтар” переграє чергового суперника.

У переможців відзначилися Соломон, Безбородько, Тете і Фернандо.

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