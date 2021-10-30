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Футбол: "ПСЖ" завоював ювілейну перемогу в чемпіонаті Франції

Київ • УНН

 • 17763 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В чемпіонаті Франції відбувся центральний поєдинок 12-го туру Ліги 1 в якому в гості до "ПСЖ" навідалися гравці "Ліллю", повідомляє УНН з посиланням на сайти колективів.

Футбол: "ПСЖ" завоював ювілейну перемогу в чемпіонаті Франції

Деталі

На 31-й хвилині Джонатан Девід після результативного пасу Бурака Йилмаза відкрив рахунок у матчі. На 74-й хвилині захисник парижан Маркіньос після гольового пасу Анхеля Ді Марії зрівняв рахунок у грі. За дві хвилини до кінця основного часу Ді Марія відзначився сам, вирвавши три очки для "ПСЖ" – 2:1.

Таким чином, парижани збільшили відрив від найближчих переслідувачів до 10 балів.

Доповнення

Ліонель Мессі був замінений у перерві матчу з "Ліллем" через дискомфорт.

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