Футбол: "ПСЖ" завоював ювілейну перемогу в чемпіонаті Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В чемпіонаті Франції відбувся центральний поєдинок 12-го туру Ліги 1 в якому в гості до "ПСЖ" навідалися гравці "Ліллю", повідомляє УНН з посиланням на сайти колективів.
Деталі
На 31-й хвилині Джонатан Девід після результативного пасу Бурака Йилмаза відкрив рахунок у матчі. На 74-й хвилині захисник парижан Маркіньос після гольового пасу Анхеля Ді Марії зрівняв рахунок у грі. За дві хвилини до кінця основного часу Ді Марія відзначився сам, вирвавши три очки для "ПСЖ" – 2:1.
Таким чином, парижани збільшили відрив від найближчих переслідувачів до 10 балів.
Доповнення
Ліонель Мессі був замінений у перерві матчу з "Ліллем" через дискомфорт.