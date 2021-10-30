Футбол: "ПСЖ" завоевал юбилейную победу в чемпионате Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В чемпионате Франции состоялся центральный поединок 12-го тура Лиги 1, в котором в гости в "ПСЖ" наведались игроки "Лилью", сообщает УНН со ссылкой на сайты коллективов.
Подробности
На 31-й минуте Джонатан Дэвид после результативного паса Бурака Йылмаза открыл счет в матче. На 74-й минуте защитник парижан Маркиньос после голевого паса Анхеля Ди Марии сравнял счет в игре. За две минуты до конца основного времени Ди Мария отличился сам, вырвав три очка для “ПСЖ” — 2:1.
Таким образом, парижане увеличили отрыв от ближайших преследователей до 10 баллов.
Дополнение
Лионель Месси был заменен в перерыве матча с “Лиллем” из-за дискомфорта.