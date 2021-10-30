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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Футбол: "ПСЖ" завоевал юбилейную победу в чемпионате Франции

Киев • УНН

 • 17763 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В чемпионате Франции состоялся центральный поединок 12-го тура Лиги 1, в котором в гости в "ПСЖ" наведались игроки "Лилью", сообщает УНН со ссылкой на сайты коллективов.

Футбол: "ПСЖ" завоевал юбилейную победу в чемпионате Франции

Подробности

На 31-й минуте Джонатан Дэвид после результативного паса Бурака Йылмаза открыл счет в матче. На 74-й минуте защитник парижан Маркиньос после голевого паса Анхеля Ди Марии сравнял счет в игре. За две минуты до конца основного времени Ди Мария отличился сам, вырвав три очка для “ПСЖ” — 2:1.

Таким образом, парижане увеличили отрыв от ближайших преследователей до 10 баллов.

Дополнение

Лионель Месси был заменен в перерыве матча с “Лиллем” из-за дискомфорта.

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