Футбол: "ПСЖ" завоевал юбилейную победу в чемпионате Франции

Подробности

На 31-й минуте Джонатан Дэвид после результативного паса Бурака Йылмаза открыл счет в матче. На 74-й минуте защитник парижан Маркиньос после голевого паса Анхеля Ди Марии сравнял счет в игре. За две минуты до конца основного времени Ди Мария отличился сам, вырвав три очка для “ПСЖ” — 2:1.

Таким образом, парижане увеличили отрыв от ближайших преследователей до 10 баллов.

Дополнение

Лионель Месси был заменен в перерыве матча с “Лиллем” из-за дискомфорта.