"Шахтер" завоевал разгромную победу в чемпионате Украины

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Во втором матче 13 тура, как и в первом, ход событий на поле постоянно менялся, так что, как следствие, и результат мог быть любым. Понятно, что Шахтер сразу захватил инициативу и довольно быстро открыл счет. Привыкшее к контратакам “Десну” такое развитие игровой ситуации шокировало, и какое-то время казалось, что черниговцы не понимают, как выровнять положение. Впрочем, после новой ошибки центра защиты горняков Десна сравняла счет и... не смогла его удержать и пять минут.

В тайме втором гости вынуждены были раскрыться, однако вынужденный риск не пошел им на пользу — принимающая команда начала забивать мяч за мячом. Игра черниговцев окончательно вышла из строя, символом чего стали поразительные ошибки даже самых опытных исполнителей. 4:1 — “Шахтер” переигрывает очередного соперника.

У победителей отличились Соломон, Безбородько, Тете и Фернандо.

Напомним

“ПСЖ” завоевал юбилейную победу в чемпионате Франции.