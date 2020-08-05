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"Шахтар" – "Вольфсбург": сьогодні відбудеться відновлення розіграшу "Ліги Європи"

"Шахтар" – "Вольфсбург": сьогодні відбудеться відновлення розіграшу "Ліги Європи"

Київ • УНН

 • 15644 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні чотирма поєдинками відбудеться відновлення розіграшу "Ліги Європи" після 5-місячної паузи, повідомляє УНН із посиланням на сайт УЄФА.

На НСК "Олімпійський" "Шахтар" прийматиме "Вольфсбург", матч розпочнеться о 19:55.

Перша зустріч у Німеччині відбулася ще 12 березня - підопічні Луїша Каштру здобули виїзну перемогу з рахунками 2:1.

"Шахтар" в цілому грав з німецькими клубами 23 рази – 8 виграшів, 8 нічиїх та 7 поразок. Найяскравіша перемога припала на фінал Кубка УЄФА-2008/09 проти "Вердера" у Стамбулі (2:1).

Крім того, у всіх семи останніх домашніх матчах з представниками Німеччини "Шахтар" добився нічиїх. Загальна статистика "Шахтаря" у двоматчевих протистояннях з німецькими клубами – 3 виграші і 5 поразок.

Варто відзначити, що "Шахтар" виграв дев'ять з десяти двоматчевих протистоянь, в яких перемагав у першому поєдинку на виїзді. "Вольфсбург" тричі програвав перший поєдинок на своєму полі в двоматчевому єврокубковому протистоянні і жодного разу не виходив у наступний етап.

Зауважимо, що в інших зустрічах "Копенгаген" прийматиме "Башакшехір", "Інтер" змагатиметься із "Хетафе" а "Манчестер Юнайтед" боротиметься із ФК "ЛАСК".

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу востаннє поєдинки "Ліги Європи" проходили ще у березні-місяці.

Як повідомлялося раніше в УНН, Каштру назвав сильні сторони "Вольфсбурга" перед матчем з "Шахтарем".

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