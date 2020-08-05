"Шахтар" – "Вольфсбург": сьогодні відбудеться відновлення розіграшу "Ліги Європи"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні чотирма поєдинками відбудеться відновлення розіграшу "Ліги Європи" після 5-місячної паузи, повідомляє УНН із посиланням на сайт УЄФА.
На НСК "Олімпійський" "Шахтар" прийматиме "Вольфсбург", матч розпочнеться о 19:55.
Перша зустріч у Німеччині відбулася ще 12 березня - підопічні Луїша Каштру здобули виїзну перемогу з рахунками 2:1.
"Шахтар" в цілому грав з німецькими клубами 23 рази – 8 виграшів, 8 нічиїх та 7 поразок. Найяскравіша перемога припала на фінал Кубка УЄФА-2008/09 проти "Вердера" у Стамбулі (2:1).
Крім того, у всіх семи останніх домашніх матчах з представниками Німеччини "Шахтар" добився нічиїх. Загальна статистика "Шахтаря" у двоматчевих протистояннях з німецькими клубами – 3 виграші і 5 поразок.
Варто відзначити, що "Шахтар" виграв дев'ять з десяти двоматчевих протистоянь, в яких перемагав у першому поєдинку на виїзді. "Вольфсбург" тричі програвав перший поєдинок на своєму полі в двоматчевому єврокубковому протистоянні і жодного разу не виходив у наступний етап.
Зауважимо, що в інших зустрічах "Копенгаген" прийматиме "Башакшехір", "Інтер" змагатиметься із "Хетафе" а "Манчестер Юнайтед" боротиметься із ФК "ЛАСК".
Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу востаннє поєдинки "Ліги Європи" проходили ще у березні-місяці.
Як повідомлялося раніше в УНН, Каштру назвав сильні сторони "Вольфсбурга" перед матчем з "Шахтарем".