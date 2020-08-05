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"Шахтер" - "Вольфсбург": сегодня произойдет возобновление розыгрыша "Лиги Европы"

"Шахтер" - "Вольфсбург": сегодня произойдет возобновление розыгрыша "Лиги Европы"

Киев  •  УНН

 • 15642 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня четырьмя поединками произойдет возобновление розыгрыша "Лиги Европы" после 5-месячной паузы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

На НСК "Олимпийский" "Шахтер" примет "Вольфсбург", матч начнется в 19:55.

Первая встреча в Германии состоялась еще 12 марта - подопечные Луиша Каштру одержали выездную победу со счетом 2:1.

"Шахтер" в целом играл с немецкими клубами 23 раза - 8 выигрышей, 8 ничьих и 7 поражений. Самая яркая победа пришлась на финал Кубка УЕФА-2008/09 против "Вердера" в Стамбуле (2:1).

Кроме того, во всех семи последних домашних матчах с представителями Германии "Шахтер" добился ничьих. Общая статистика "Шахтера" в двухматчевых противостояниях с немецкими клубами - 3 выигрыша и 5 поражений.

Стоит отметить, что "Шахтер" выиграл девять из десяти двухматчевых противостояний, в которых побеждал в первом поединке на выезде. "Вольфсбург" трижды проигрывал первый поединок на своем поле в двухматчевом еврокубковом противостоянии и ни разу не выходил в следующий этап.

Заметим, что в других встречах "Копенгаген" будет принимать "Башакшехир", "Интер" сразится с "Хетафе" а "Манчестер Юнайтед" будет бороться с ФК "ЛАСКом".

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в последний раз поединки "Лиги Европы" проходили еще в марте-месяце.

Как сообщалось ранее в УНН, Каштру назвал сильные стороны "Вольфсбурга" перед матчем с "Шахтером".

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