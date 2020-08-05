"Шахтер" - "Вольфсбург": сегодня произойдет возобновление розыгрыша "Лиги Европы"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня четырьмя поединками произойдет возобновление розыгрыша "Лиги Европы" после 5-месячной паузы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
На НСК "Олимпийский" "Шахтер" примет "Вольфсбург", матч начнется в 19:55.
Первая встреча в Германии состоялась еще 12 марта - подопечные Луиша Каштру одержали выездную победу со счетом 2:1.
"Шахтер" в целом играл с немецкими клубами 23 раза - 8 выигрышей, 8 ничьих и 7 поражений. Самая яркая победа пришлась на финал Кубка УЕФА-2008/09 против "Вердера" в Стамбуле (2:1).
Кроме того, во всех семи последних домашних матчах с представителями Германии "Шахтер" добился ничьих. Общая статистика "Шахтера" в двухматчевых противостояниях с немецкими клубами - 3 выигрыша и 5 поражений.
Стоит отметить, что "Шахтер" выиграл девять из десяти двухматчевых противостояний, в которых побеждал в первом поединке на выезде. "Вольфсбург" трижды проигрывал первый поединок на своем поле в двухматчевом еврокубковом противостоянии и ни разу не выходил в следующий этап.
Заметим, что в других встречах "Копенгаген" будет принимать "Башакшехир", "Интер" сразится с "Хетафе" а "Манчестер Юнайтед" будет бороться с ФК "ЛАСКом".
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в последний раз поединки "Лиги Европы" проходили еще в марте-месяце.
Как сообщалось ранее в УНН, Каштру назвал сильные стороны "Вольфсбурга" перед матчем с "Шахтером".