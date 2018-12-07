"Шахтар" розгромив команду УПЛ перед матчем з "Ліоном"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У стартовій баталії 18-го туру чемпіонату України з футболу "Маріуполь" вдома зустрівся проти донецького "Шахтаря", передає кореспондент УНН.
Вирішення усіх питань "гірники" відклали на другий тайм. Саме після перерви лідер змагань відправив у сітку воріт Худжамова три м'ячі.
Ударну десятихвилинку розпочав півзахисник Тарас Степаненко, який ударом через себе закінчив комбінацію гостей. Далі Жуніор Мароес з метру до воріт добив м'яч після спроби Ісмаїлі. Далі Марлос замкнув простріл Мораеса – 0:3.
У турнірній таблиці "Шахтар" йде першим з 45 балами і випереджає "Олександрію" на 9 пунктів. Приазовці з 24 очками шості.
Додамо також, 12-го грудня "Шахтар" у Києві прийматиме "Ліон" у вирішальній грі за вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, УЄФА переніс матч Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ліоном" в Київ.