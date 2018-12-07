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"Шахтер" разгромил команду УПЛ перед матчем с "Лионом"

Киев • УНН

 • 8818 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В стартовой баталии 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" дома встретился против донецкого "Шахтера", передает корреспондент УНН.

"Шахтер" разгромил команду УПЛ перед матчем с "Лионом"

Решение всех вопросов "горняки" отложили на второй тайм. Именно после перерыва лидер соревнований отправил в сетку ворот Худжамова три мяча.

Ударную десятиминутку начал полузащитник Тарас Степаненко, который ударом через себя закончил комбинацию гостей. Далее Жуниор Мароес с метра до ворот добил мяч после попытки Исмаили. Далее Марлос замкнул прострел Мораеса - 0:3.

В турнирной таблице "Шахтер" идет первым из 45 баллами и опережает "Александрию" на 9 пунктов. Приазовцы с 24 очками шестые.

Добавим также, 12-го декабря "Шахтер" в Киеве будет принимать "Лион" в решающей игре за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, УЕФА перенес матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" в Киев.

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