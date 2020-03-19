Шахов розповів, що йому зателефонували з ОП з вибаченнями
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Народний депутат України Сергій Шахов заявив, що отримував дзвінки від Офісу Президента з вибаченнями. Про це він розповів у відеозверненні у Facebook, передає кореспондент УНН.
“Так, я вчора отримав купу дзвінків з Офісу Президента про те, що була помилка. І я би порадив адміністрації президента детальніше перевіряти інформацію, а потім тільки інформувати людей”, - зазначив він.
Як раніше повідомлялося, 18 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що коллеги народного депутат Сергія Шахова, якого на було на засідання через захворювання на коронавірус, кнопкодавили замість нього у Верховній Раді під час позачергового засідання 17 березня. У свою чергу Шахов повідомляв, що 17 березня його картка не була зареєстрована у системі.
Нагадаємо, народному депутату Сергію Шахову по телефону повідомили про підтвердження коронавірусу, проте він вчора очікував на документи з підтвердженням від державної лабораторії.